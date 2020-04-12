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(Özel) Tarihi Ulu Cami'de dualar yükseliyor

Bursa Ulu Cami'de her akşam dualar yükselmeye devam ediyor.

12.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:23
(Özel) Tarihi Ulu Cami'de dualar yükseliyor
Bursa Ulu Cami'de her akşam dualar yükselmeye devam ediyor. Cami müezzinin okuduğu dualar tüm Bursa'ya merkezi sistemle iletiliyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan korona virüse karşı yatsı namazından sonra camilerden dualar yükselmeye devam ediyor. Tarihi Bursa Ulu Cami'de de gün içinde vatandaşları uyarıcı anonslar yapılırken, yatsı namazında okunan dua da merkezi sistemle tüm camilerden dinleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağında Ulu Cami ve çevresinin sessizliğine karşı dualar yükseldi. Ayrıca Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan ve Yeşil camileri de havadan görüntülendi.

Ulu Cami Müezzini Adem Saygılı, bugünlerin bir an önce geçmesini dileyerek, "Öğlen ve ikindi vakitlerinde camilerimizden vatandaşların evde kalmalarına yönelik anonslar gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın talimatları doğrultusunda da yatsı namazı sonrası dualar ediliyor. Bu dualara Bursalılar da evlerinden el açıp amin diyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Güncel
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