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(Özel) Tarlada çiftçi, odada başkan

Kayseri'de Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığı yapan Abdulkadir Güneş, tarlada çiftçilik yaparken, aynı zamanda da odada çiftçilerin sorununu çözmek için çalışıyor.

15.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:20
(Özel) Tarlada çiftçi, odada başkan
Kayseri 'de Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığı yapan Abdulkadir Güneş, tarlada çiftçilik yaparken, aynı zamanda da odada çiftçilerin sorununu çözmek için çalışıyor.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, ekim zamanının gelmesiyle beraber tarlada çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda başkan olarak oturduğu koltukta çiftçilerin sorununu çözmek için gece gündüz mücadele eden Güneş, çiftçilerin takdirini topluyor.

"Kendime başkan demiyorum, biz çiftçilerin hizmetkarıyız" diyen Abdulkadir Güneş, "Hiç zorlanmıyorum. Ben çiftçiliği seve seve yapıyorum. Çiftçilikten kazandığımız para anamızın ak sütü gibi helal paradır. Çiftçilik bizim babamızdan, dedemizden gelen bir meslektir. Oda başkanlığında da kendime başkan bile demiyorum. Biz çiftçilerin hizmetkarıyız. Çocuklarımın karnını şimdiye kadar çiftçilikle doyurdum, çocuklarımı çiftçilikle okuttum, bundan sonra Allah ömür verir, sağlımız yerinde olursa ölene kadar üretmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki nesillerde buna devam eder. Çiftçilik kutsal bir meslektir. Baharda tarlaya gireriz, kışa kadar tarladayız. Aynı zamanda oda da çiftçilerimizin sorunlarıyla da ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Yaşam
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