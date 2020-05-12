Özel tasarım bankta "yöre ağzıyla" sosyal mesafeye dikkati çekiyorlar - BURSA

Bursa'nın Keles ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tasarlanan özel banklarla vatandaşların sosyal mesafe kuralllarına dikkat etmesi amaçlanıyor.

12.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:47
Bursa'nın Keles ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tasarlanan özel banklarla vatandaşların sosyal mesafe kuralllarına dikkat etmesi amaçlanıyor.
Keles Belediyesince sosyal mesafe kuralına uygun tasarlanan bankların, orta kısımları boş olduğu için sağ ve sol taraflarında oturma alanı bulunuyor. Sadece 2 kişinin "mesafeli" oturabildiği bankta "Sosyal Mesafenizi Koruyun" ve yöre ağzıyla "Accık Ötede Otun" yazıları yer alıyor.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla bölgede tedbirler aldıklarını vurguladı.
Keskin, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, dezavantajlı vatandaşların da yardımına koştuklarını söyledi.
Ailelerin kendi aralarında iftar yapmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Keskin, "Vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate aldığını gördük. Bu süreçte ilçemize dışarıdan misafir gelmediğini belirledik. Bu süreçte duyarlı davranan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Keskin, sosyal mesafeli oturma bankına ilişkin, şöyle konuştu:
"Personelimizle yaptığımız çalışma sonucunda böyle bir proje ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşınca çok ilgi gördü. Burada emeği geçen personelimize çok teşekkür ediyorum. Kendi yöre dilimizle konuşmazsak anlaşamayız. Bundan dolayı yöre ağzıyla yazdık. Bunu okuyan insanlar sosyal mesafeye daha çok dikkat ediyor. Önümüzdeki süreçte bu banklardan ilçe genelinin her bölgesine yerleştirmeyi düşünüyoruz." Özel tasarım bankta ’yöre ağzıyla’ sosyal mesafeye dikkati çekiyorlar - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Keskin, Keles, Bursa, Güncel, Haber

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