(Özel) Tatil bölgelerindeki sokağa çıkma kısıtlaması havadan görüntülendi
Bu hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıkesir'in ünlü turizm merkezleri Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta vatandaşlar evlerine kapandı.
19.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:33
Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk, Burhaniye'nin Ören ve Öğretmenler Mahallesi, Gömeç'in Karaağaç Mahallesi, Ayvalık'ın şehir merkezi ve Alibey (Cunda) Adası'nda güneşli ve sıcak havaya rağmen alınan önlemlerin de etkisiyle sahiller boş kaldı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri ise denetimlerini sıklaştırdı. İhlas Haber Ajansı tarafından havadan çekilen görüntülerde ilkbahar aylarında özellikle hafta sonları on binlerce insanın geldiği sahil ve çay bahçelerinin boş olduğu gözlendi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA