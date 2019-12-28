Haberler » Güncel » (Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı - Haber

(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı

Manisa'da yaralı halde bulunan ve nesli koruma altındaki türler arasında yer alan Avrasya Kartal Baykuş'u, tamamlanan tedavisi sonrası doğaya salındı.

28.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:01 (Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı
'da yaralı halde bulunan ve nesli koruma altındaki türler arasında yer alan Baykuş'u, tamamlanan tedavisi sonrası doğaya salındı.

Manisa'nın ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde bulduğu baykuş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Kanadından yaralı olan baykuşun bölgede oldukça nadir görülen, baykuş türleri arasında oldukça büyük olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan Avrasya Kartal Baykuş'u olduğu öğrenildi. Veteriner hekim Mehmet Bayram tarafından tedavisi tamamlanan baykuş, 3 aylık tedavi sürecinin ardından doğaya salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci tarafından teslim alınan Avrasya Kartal Baykuş'u, Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana salındı. Özgürlüğe kanat çırpan baykuş, uçarak gözden kayboldu.

Öte yandan yaralı halde bulunarak tedavisi tamamlanan şahin de doğaya salındı. - MANİSA

Yunusemre, Avrasya, Manisa, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı - Haber
11:42   Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı - Haber
11:42   Decathlon ve 'dan Türkiye'nin en büyük dijital mağazası - Haber
11:40   Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi - Haber
11:40   "Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 11:50:12