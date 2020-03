(Özel) TEM Otoyolu'nda bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü: 2 yaralı

TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak havalandıktan sonra direğe çarpıp ters döndü. Başından yaralanan sürücü, acı içerisinde kıvranan eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan 34 HE 1027 plakalı otomobille süratli bir şekilde Maslak istikametine doğru giden Erol Bergama (40) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, otomobile çarparak havalandıktan sonra direğe çarpıp ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Bergama ve eşi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bergama'nın eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansa götürdü. Acıdan kıvranan yaralı kadın ambulansa götürüldüğü esnada başından kanlar akan Bergama, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Eşini ambulansa yerleştiren yaralı adama ardından diğer ambulansta müdahale edildi. Müdahale sonrasında Bergama, eşinin bulunduğu ambulansa geçerek, onunla beraber Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.Hava yastıkları patlayan araç kullanılamaz hale geldiTrafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada aracın kontrolü kaybetmesi sonrası çarptığı bariyerlerden metrelerce sürüklendiği, ardından da direğe çarparak havalanması sonucu ters bir şekilde yola düştüğü belirlendi. Havalanan aracın çarptığı direkteki baz istasyon kutusundaki malzemelerin ise yere saçıldığı görüldü. Hava yastıkları patlayan ve camı tuzla buz olan aracın sürücüsü ise 0.48 promil alkollü çıktı. Seyrantepe İtfaiyesi ekipleri yağ akan araçta bir süre inceleme yaptı."Bariyerlerin üzerine çıktı, oradan da direğe vurdu"Kazayı gören bir sürücü, "Arkadan gördük, bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe vurdu. 2 kişi yaralıydı, bayanın durumu ağırdı. Araç pert olmuş" dedi.Diğer bir sürücü ise, "Bende yolda gördüm, FSM'den geliyordu. Levent'e doğru giderken bariyerlere çarparak kazaya sebepoldu. 2 kişi yaralıydı, biri ağırdı, diğeri ise normal yaralıydı" ifadelerini kullandı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

