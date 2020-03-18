(Özel) TEM Otoyolu'nda oto yangına hortumlu müdahale
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde kapalı kasa minibüsün şoför mahalleli henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:03
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde kapalı kasa minibüsün şoför mahalleli henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına o esnada yoldan geçen beton mikserinin şoförü depodan çektiği hortumla müdahale etti.
Yangın, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikameti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolunda 34 BFZ 859 plakalı kapalı kasa minibüs ile seyir olan sürücü, aracın ön kısmından dumanların çıktığını fark etti. Aracı hemen durduran sürücü araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonu sevk edildiği esnada yoldan geçen beton mikseri yangını görerek durdu.
Mikser sürücüsünden hortumla müdahale
Aracından inen mikser sürücüsü su deposundan hortuma çekerek yangına müdahale etti. Yangını söndüren sürücü ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ekipler ise araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Mikser sürücüsü, "Yolda giderken aracı yandığını gördüm. Mikserimle durdum, suyumda olduğu için söndürdüm" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
Yangın, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikameti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolunda 34 BFZ 859 plakalı kapalı kasa minibüs ile seyir olan sürücü, aracın ön kısmından dumanların çıktığını fark etti. Aracı hemen durduran sürücü araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonu sevk edildiği esnada yoldan geçen beton mikseri yangını görerek durdu.
Mikser sürücüsünden hortumla müdahale
Aracından inen mikser sürücüsü su deposundan hortuma çekerek yangına müdahale etti. Yangını söndüren sürücü ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ekipler ise araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Mikser sürücüsü, "Yolda giderken aracı yandığını gördüm. Mikserimle durdum, suyumda olduğu için söndürdüm" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti