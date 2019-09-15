Haberler » 3. Sayfa » Haber

(Özel) TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

15.09.2019 11:03(Özel) TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. İtfaiye, ayağı yanan sürücüye de ambulans gelene kadar su tuttu.

Olay, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kıvanç Başpınar yönetimindeki 34 JF 4155 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın sürücüsü kendini güçlükle dışarı attı. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü, "Birden alev aldı. Sağa çektim. Ayağım hafif şekilde yandı" dedi.

Öte yandan ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar itfaiye aracından su tutuldu. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:37 Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
11:32 Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını
11:27 Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
11:26 Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını anlattı
11:25 (Özel) Denizli'de faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasında
11:21 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
11:20 Bursa'da 'Roket'ten kaçamadılar