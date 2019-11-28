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(Özel) TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Akşemsettin mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

28.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:53(Özel) TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
TEM Otoyolu Akşemsettin mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Son anda araçtan inerek kendini kurtaran sürücü söndürme çalışmalarını izledi. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolu üzerinde seyir halinde olan Resul Çiğdem'in(21) idaresindeki 06 HD 0129 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıktı. Ne olduğunu anlamayan sürücü bir süre daha gittikten sonra araç alev alev yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü Çiğdem, son anda kendini dışarıya atarak uzaklaştı. Aracın yandığını gören çevredeki sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son anda kendini kurtaran sürücü çalışmaları izledi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Akşemsettin itfaiye istasyonuna bağlı ekip, alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekipleri ise otoyolda dubalarla önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtaki yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürdüğü esnada sürücü Çiğdem, itfaiye erlerinin söndürme çalışmalarını izledi. Çalışmalar sonrasında tamamı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Ankara istikametinde trafik Tekstilkent mevkisine kadar uzadı. - İSTANBUL

Akşemseddin, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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