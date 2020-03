- ÖZEL) Temizlik ayakta başlar diyerek ayakkabıları yakıyor

- ÖZEL) Temizlik ayakta başlar diyerek ayakkabıları yakıyorAyakkabıları yakıyor virüsü yok ediyorGAZİANTEP - Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor. Bu teknik sayesinde ayakkabılara bulaşan virüsler temizleniyor. Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Erdal Özcan iş yerinde Türkiye 'nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir maddeyi sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, bu sayede ayakkabılara bulaşan tüm virüslerin sıcaklıkta yok olduğunun altını çizdi.Ayakkabıları 50 derecede yakıyorAyakkabılara bulaşan her türlü virüsün 50 derece sıcakta yok olduğunu vurgulayan Özcan, "Bu formülü kendim geliştirdim. Ayakkabıları yakarak boyuyorum. Bu sayede ayakkabının hem ömrü uzuyor, hem de her türlü virüs yok oluyor. Bu teknik ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararda vermiyor" dedi."Temizlik ayakta başlar"Temizliğin ayakta başladığını ifade eden Özcan, "Son günlerde dünyanın başına bela olan bir virüs var. Zaten yetkililer de hijyene, temizliğe önem verilmesi konusunda uyarıyor. Devlet büyüklerimizin dediğine göre de bu virüs sıcak ortamlarda yaşayamıyor. Biz de ayakkabıları yakarak yenilediğimiz için ayakkabı üzerindeki ortalama sıcaklık 40-50 derece arasında oluyor. Bu da mikrop denen bir şeyin kalmamasına, ayakkabı üzerindeki virüslerin yok olmasına neden oluyor. Yani zaten temizlik ilk önce ayaktan başlar. Sadece eli dezenfekte etmek yada maske takmakla yeterli olmaz. Ben de diyorum ki temizlik ayaktan başlar. Ayakkabı demek temizlik demek. Ayakkabıyla her yere, şeye basıyoruz, O nedenle de her türlü virüse açık halde ayaklarımız. Ben de bu karışımım ile bana verilen ayakkabıları yakarak boyuyorum ve bir nevi ayakları dezenfekte ediyorum. Vatandaşlara çağrım tedbirlerini elden bırakmasınlar ve temizliğe önem versinler" diye konuştu.

