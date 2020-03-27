Özel tertip tahvil 'çare' olabilir
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
27.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 05:07
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye 'deki gelişmeleri değerlendirdi...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi