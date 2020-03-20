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(Özel) Ticaret Bakanlığının önlemlerine pazar esnafından destek

Ticaret Bakanlığının korona virüsü nedeniyle sebze-meyvenin toptan ve perakende satışında aldığı tedbirlere pazar esnafından destek geldi.

20.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:17
(Özel) Ticaret Bakanlığının önlemlerine pazar esnafından destek
Ticaret Bakanlığının korona virüsü nedeniyle sebze-meyvenin toptan ve perakende satışında aldığı tedbirlere pazar esnafından destek geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik alınan tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıklamasının ardından alınan önlemlere pazar esnafından destek geldi. Durumu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendiren esnaf, alınan önlemlerin yerinde ve doğru olduğunu, ürünlerin denetlenmesi durumunda vatandaşın kaliteli ürünü evine götüreceğini dile getirdi.

Alınan önlemlerin çok doğru olduğunu fakat müşteriye kaliteli ürün satılması için denetlemenin sıklaşması gerektiğine dikkat çeken pazar esnafı Erkan Bayrambey, "Yasaklanması iyi. Ürünler kaliteli gelirse bizim açımızdan da iyi olur. Müşteri daha çok gelir. Alınan önlemler çok güzel. Ama gelen ürünler denetlenirse müşteri bir şeyi almak zorunda kalmaz. Hem iyisini ve kalitelisini almış olur. Denetlenmesi tek isteğimiz. Gelen ürününün yarısı ezik ve çürük gelirken, kalan yarısı sağlam geliyor. Pazarcı da bunu vermek zorunda kalıyor. Gelenin bir kısmını satıp, bir kısmını satamazsan zarar ediyorsun. Hepsini satmak zorunda kalıyorsun. Denetlenirse hem bizim açımızdan hem müşteri açısından iyi. Mesele bu. Denetleme yoksa sorun çok. Denetleme varsa sorun yok. Hem müşterimiz hem biz yorulmayız" ifadelerini kullandı.

Önlemlerin yerinde olduğunu söyleyen esnaf Zakir Gösku ise, "Vatandaşların sağlığı için önemli ve doğru bir karar. Bir tane salatalığa 40 kişi dokunuyor. Sağlık için iyi durum değil. Gerektikçe vatandaşa esnafın vermesi daha iyi. Önlem alınması için en güzeli budur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Güncel

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