14.06.2019 09:52
Haberler»Güncel » Haber

(Özel) Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi

(Özel) Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi

Kadıköy Yeni Sahra'da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı.

Kadıköy Yeni Sahra'da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı. Atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf eden sürücüler zor anlar yaşarken, atlar nedeniyle yoğun trafik oluştu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kadıköy Yeni Sahra'da yolda seyir halinde giden sürücüler üç başıboş atın yola çıkmasıyla şaşkına döndü. Atlar yolun ortasında giderken, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların arasından geçen üç at trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf ettiler. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde atlar yolda ilerliyor. Sürücüler uzun süre atlara zarar gelmemesi için çaba sarf ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kadıköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:54 Cinn@ Filmi
11:54 İSTANBUL  - MEHMET EYMÜR: 11 EYLÜL'Ü, 40 GÜN ÖNCE CIA'YE SÖYLEDİK, DİKKATE ALMADILAR
11:53 İzmir'de, denizden ceset çıktı
11:53 Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldı
11:53 Aydıntepe'de dondan etkilenmeyen yeni fasulye türü geliştiriliyor
11:53 Lapseki'de tatil dönüşü sıkıntı yaşanmadı
11:53 Vali Çakacak, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
11:53 Adıyaman'da 153 bin 352 öğrenci karne sevinci yaşadı
11:53 D-100'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
11:53 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TACİKİSTAN'A GİDİYOR
11:53 'Gasp' suçundan aranırken, uyuşturucuyla yakalandı
11:53 İBB'den öğrenciler için "Karneni getir buzda kay" etkinliği
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidiyor
11:52 flaş