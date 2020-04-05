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Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti

Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti İş yerinde giydiği özel tulumu ve maskesiyle pazara gelen oto boyacısı renkli görüntüler oluşturdu İş yerinde giydiği özel tulumu ile maskesini yeni tip korona virüs salgınından korunmak için kullanan ve bu şekilde semt...

05.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:31
Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti
İş yerinde giydiği özel tulumu ve maskesiyle pazara gelen oto boyacısı renkli görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - İş yerinde giydiği özel tulumu ile maskesini yeni tip korona virüs salgınından korunmak için kullanan ve bu şekilde semt pazarına gelen oto boyacısı renkli görüntüler oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında market, pazar ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin ardından semt pazarlarının girişlerinde bekleyen zabıtalar vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşların ateşini ölçen zabıtalar maskesi olmayanlara da maske veriyor. Polis ekipleri ise "Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarına maskesiz giriş yapmak yasaktır. Ayrıca alış veriş yaparken sosyal mesafeyi koruyalım. Aksi taktirde hakkınızda cezai işlem uygulanacaktı" şeklindeki anonslarıyla vatandaşları sık sık uyarıyor.
Özel tulumu ve maskesiyle gelen oto tamircisi renkli görüntüler oluşturdu
Yeni genelgeyle birlikte çok sayıda vatandaş maskesiyle pazara gelirken maskesi olmayan bazı vatandaşlar da zabıtaların dağıttı maskelerden takarak pazar alış verişini gerçekleştirdi. Alış veriş yapmak için pazara gelen Ahmet O. isimli bir vatandaş ise görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İş yerinde giydiği özel tulumu ve maskesiyle pazara gelen oto boyacısı Ahmet O. renkli görüntüler oluşturdu. Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti
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