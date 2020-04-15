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(Özel) Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve sessizliğe bürünen Akdamar Adası havadan görüntülendi.

15.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:51
(Özel) Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, Van 'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve sessizliğe bürünen Akdamar Adası havadan görüntülendi.

Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar Adası'na özel izinle giden İhlas Haber Ajansı, adayı ve kiliseyi drone ile havadan görüntüledi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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