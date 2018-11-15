Türk Tavuğu Japonların Cinsel Gücünü Artırıyor

Japonların Türk tavuğuna olan ilgisinin sebebi ortaya çıktı. Japon laboratuvarlarında yapılan testler neticesinde beyin ve sinir hücrelerinin yenilenmesinden cinsel güce kadar pek çok şeye fayda sağlayan inosin asit en fazla Türk tavuğunda çıktı. Dünya çapında yıllık 600 bin ton tavuk ithal eden Japonya, önümüzdeki yıl Türkiye'den 50 bin ton tavuk alacak.

İHRACAT HACMİ 8 KAT ARTACAK

Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine tavuk ihraç eden Hastavuk firması Japonya'ya olan ihracat hacmini yıl sonu itibariyle 8 kat artırıyor. Japonların Bursalı firmanın tavuklarına olan ilgisinin sebebi ise tavuğun özünde bulunan inosin asit maddesi. Bu madde Türk tavuklarında, Japonların Brezilya, Amerika ve Taylan'dan aldığı tavuklara göre 5 kat daha fazla. Üstelik bu üstünlük Japon laboratuvarlarında yapılan teknik analizlerle sabit.

AFRODİZYAK ETKİSİ YAPIYOR

2019 başı itibariyle Japonya'ya olan tavuk ihracatını 6 bin tondan 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Hastavuk A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir, doğal ve vejetaryen ürünlerle tavuk üretmedeki kalite farkını yurt dışı pazarlarda avantaja çevirdiklerini söyledi.

Dünyada 100 yaşın üzerindeki insan sayısının en fazla olduğu ülkenin Japonya olduğunu, bunun sebebinin ise protein olarak bol tavuk ve balık tükettiklerini belirten Aydemir, "Japonlar yılda kişi başı 55 kilo tavuk tükettikleri için ürettikleri tavuklar kendilerine yetmiyor. Dünyadaki en büyük tavuk ithalatçılarından biri Japonya. Japon standartları çok üstün. Dünyada araştırmalar yapıyorlar. Ülkemizde Japonya'ya ihracat yapan tek firmayız. Japonlar aldıkları ürünün kalitesini, laboratuvar ve teknik analizlerini mukayese ediyor. Bizim ürünlerimizde 6'ncı tat denilen inosin asit oranı Brezilya, Amerika ve Tayland'dan alınan tavuklardan yaklaşık 5 kat daha fazla çıkmış. İnosin asidin beyin, sinir hücrelerinin yenilenmesinde ekstra bir katkı unsuru olduğunu ifade ediyorlar. Önümüzdeki ay bizimle bu test sonuçlarını paylaşacaklar. Japonlar ürün kalitesinde seçiciler. Budu kemiğinden ayıran bir makineye sahibiz. Bu Türkiye'de sadece bizde var. Bu sayede budu kemiğinden ayırıyoruz. 2,5 kiloluk paketleri eksi 40 derece şoklandırdıktan sonra eksi 18 derecelik özel ambalajlarla Japonya'ya gemi yoluyla ulaştırıyoruz. Hücre yenileme ve afrodizyak özelliği fazla olan ürünün tercih sebepleri kalite, lezzeti ve ekstra inosin asit taşıması. Bu 3 özellik onlar için anlam ifade ediyor" dedi.

2019'DA JAPONYA'YA 50 BİN TON TAVUK İHRACATI

Japoya'ya bu yıl 6 bin ton yaklaşık 12 milyon dolarlık tavuk ihraç ettiklerini belirten Hastavuk A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Japonya'da diğer ülkelerin önüne geçmiş tercih edilen marka olmak gurur veriyor. Dünyada 28 ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat yaptığımız her ülkede tercih sebebimiz fiyatımız değil, kalitemiz. Çünkü bizim fiyatımız Brezilya'ya göre 200 dolar daha yukarıda. Amerika'dan 300 dolar daha yukarıda fiyatlara satıyoruz. Ancak kalite olarak fersah fersah öndeyiz. Bu da bizim çalışanlarımızın, teknolojinin sonucudur. Japonlarla ihracata bu yıl başladık. Her geçen gün artarak devam ediyor. Bu yıl için 6 bin ton civarında olacak, 12 milyon dolar gibi bir ihracata tekabül edecek. Ancak önümüzdeki yıl bu sayı 50 bin tonlara ulaşacak. Çünkü, Japonya yılda 600 bin ton tavuk ve tavuk ürünleri ithal ediyor. Öncü firma olarak burada yer almaktan gurur duyuyoruz. Bizim üretim kapasitemiz 2018 yılı itibariyle 104 bin ton. Önümüzdeki yıllarda talepler gelince üretim kapasitemiz artacak. Ek istihdam kaynakları oluşturacak. Ülkemiz topyekun bir savaş içerisinde. Bizim de görevimiz ülkemizin ekonomisine en doğru değerleri katabilecek, halkımıza en ekonomik, en sağlıklı, en uygun hayvani proteini sağlamak. Ekonominin bütün paydaşlarıyla birlikte bu savaşta biz de varız" diye konuştu.