(Özel) Türkiye Cimnastik Federasyonu Çelen: Hedefimiz 2 kotanın üzerine çıkmak

"Parkur olimpik branş oldu"

'Dünyanın ilk 12 takımı arasına gireceğiz'

"Cimnastikte takım çok önemli"

"Bir sporcu 6 alette yarışabiliyor"

Ercan ATA- Nesrin AYDIN/ANKARA, - TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2 kotanın üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 401 gün kalırken, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatlardaki kota durumunu ve madalya beklentisini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. 2016 Rio Olimpiyatları'na 2 sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Başkan Suat Çelen, "1957'de kurulmuş Türkiye Cimnastik Federasyonu ve 2012 Londra'da Göksu Üçtaş Şanlı ile olimpiyat kotası alarak, olimpiyat kapısı aralandı. Tarihinde ilk defa olimpiyatlara gittik. Sonraki hedefimiz 1 kişinin açtığı bu kapıdan 2016'da erkeklerin de katılımını sağlayarak 2 kişiyle gitmekti. Ferhat Arıcan ile Rio Olimpiyatları'na, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa olimpiyatlara gittik, 1 bayan ve 1 erkekle. Ferhat Arıcan erkeklerde, Tutya Yılmaz da bayanlarda katıldı" diye konuştu.

"PARKUR OLİMPİK BRANŞ OLDU"

Hedeflerinin 2020 Tokyo'da 2 kotanın üzerine çıkmak olduğunu belirten Çelen, "Biz çok büyük hedefler koyduk ama bizim için başarı olan şey, 2 kotanın üzerine çıkmak olacak. Güzel bir haberimiz daha var. Bu sene gençlik olimpiyatlarına girdi ve olimpik olan parkur branşı eklendi. Yeni oldu bu gelişme de. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Cimnastik Federasyonu'na verdi, biz de konseyde Cimnastik Federasyonu bünyesine aldık ve kendi genel kurulumuzu Türkiye'de yaparak, parkuru cimnastiğin içerisine soktuk. Parkur olimpik bir branş olarak 2024 olimpiyatlarında yerini alacak. Parkurla birlikte bizim 5 tane olimpik disiplinimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN İLK 12 TAKIMI ARASINA GİRECEĞİZ"

Başkan Çelen, asıl amaçlarının 2024'e takım hazırlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Benim federasyonda 2'nci dönemim. Biz göreve geldiğimizde şöyle bir stratejiyle yola çıktık; 'Biz elimizdeki sporcuları tecrit edelim, bunlara olimpiyat yolunda ne gerekiyorsa yapalım ama biz bir taraftan 2020 ve 2024 takımlarını hazırlayalım' dedik. Dolayısıyla doğru kararlar aldığımızı bugün özellikle görüyoruz. 'Artistik erkek takımımızla biz dünyanın ilk 12 takımı arasına gireceğiz' dedik. Hedefimiz o. Çok zor bir branş, yapılması çok zor bir hedef. Ama bu hedeflerimiz ve çalışma planlarımız bizim doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Biz bu sene artistik erkek takımımızla Avrupa'da final oynadık. Bu sene de dünyada ilk 12'ye girmek istiyoruz. Son dünya şampiyonasında 15'inci olduk. İlk 12'ye girersek olimpiyatlara takım olarak gideriz."

"CİMNASTİKTE TAKIM ÇOK ÖNEMLİ"

Cimnastikte takım olmanın önemini anlatan Suat Çelen, "Biz de bireyselde 1 kota alabiliyoruz zaten. Örnek veriyorum; Rusya'nın dünya şampiyonu sporcusunu geçiyorum ama takımınız ülke kotasını geçtiği için otomatikman onun hakkı oluyor. Cimnastik branşı her ne kadar bireysel gibi gözükse de bir takım sporudur. Bizim erkeklerde 6, bayanlarda 4 alet var. 6 aletin toplamında 20 sporcu arasına girmek gerekiyor. Dünya sıralamasında 800 sporcu arasından 60-70'lerde yer almanız gerekiyor. İbrahim Çolak'tan, Ferhat Arıcan'dan madalya beklentim var. Ama özellikle bu yılın ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında bir madalya durumu olabilirse, oradan kota durumu olacak. Ama çok kolay değil. Özellikle olimpiyat yılından 1 yıl önce yapılan dünya şampiyonası herkesin hedeflediği şampiyona. Dünya kupalarında madalya alabilirsiniz ama olimpiyat yılından 1 yıl önceki dünya şampiyonasındaki madalyanın kıymeti çok daha fazla çünkü olimpiyatın kapısını aralıyor" dedi.

"BİR SPORCU 6 ALETTE YARIŞABİLİYOR"

Amaçlarının madalya alabilecek sporcuları olimpiyatlara götürebilmek olduğunu belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Çünkü bizim madalyaya en yakın sporcumuz İbrahim Çolak, ama İbrahim 6 alette yarışamıyor ama biz takım olarak gidemezsek İbrahim'i belki olimpiyata götüremeyeceğiz. Ama şimdi biz takım gidebilirsek o zaman Dünya Cimnastik Federasyonu sporcu seçim hakkını federasyona veriyor. Biz takım gidebilirsek 4 kişi erkeklerde gideceğiz. Takım gidemezsek erkeklerde 1 kişinin garanti gideceğini umut ediyorum, artı 1 de olabilir diye düşünüyorum. Bizim sporcularımız da dahil herkes takıma odaklandı. Kendilerinden feragat ettikleri de oldu. Mesela İbrahim'i 2 alette yarıştırmayacağız. Ümit Şamiloğlu 40 yaşına geldi, barfiks yapıyor ama aynı zamanda kulpluya da zorluyoruz onu takımı zorlasın diye. Alttan genç sporcularımız geliyor. 12 kişilik bir kadromuz var, takım 5 kişi, 4 kişi gidecek, dolayısıyla takıma girmek de zorlaştı. Takımın garanti sporcuları da var, bunlar da belli. Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ama Ferhat Arıcan da şimdi 6 aletten de takım gidemezse kovalamak istiyor. Ama teknik heyet belki Ferhat'ı bir alet yarıştırmayacak. Ferhat, ya takım giremezsek orayı da kaybedeceğim diye düşünüyor. Çok ciddi taktik savaşlar var esasında, basit gibi gözüküyor ama. Mesela bizde bir sporcu olimpiyata gidiyor. Erkeklerden örnek vereyim; 1 kişi, 7 kota alıyor. Geçen sene biz 2 kişi gittik, 12 kota aldık. 2 kişinin 12 farklı dalda yarışma hakkı var, 12 madalya alma şansı var. O yüzden kota üzerinden değil, sporcu sayısı üzerinden konuşmayı daha doğru buluyorum" diye konuştu.

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