Özel - Türkiye'den Kaçan Fetö'cülerin Yeni Adresi Selanik

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04

Türkiye'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan örgüt üyelerinin yeni toplanma adresi Yunanistan'ın Selanik kenti oldu. Tespitlere göre, Türkiye'den kaçan yaklaşık 1000 FETÖ üyesi, Selanik'te yaşarken, kentte son iki yıl içinde Türklere satılan yaklaşık 250 konuttan 50'sini yine FETÖ üyeleri satın aldı.Türkiye'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sekiz darbeci asker helikopterle kaçarak Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine indi. Yunanistan gözaltına aldığı darbeci firari askerleri başkent Atina'ya götürerek, burada yargıladı ve tutukluluk sürelerini doldurdukları gerekçesiyle tahliye etti. Atina'da müstakil gizli bir eve götürülen darbeci askerler, burada polis koruması altında tutuluyorlar. Yunan Danıştay'ı darbeci askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanırken, bu kararın, diğer yedi darbeci asker için de emsal bir karar olduğu ileri sürüldü.Yunanistan'ın sekiz darbeci askeri Türkiye'nin başvurularına rağmen iade etmeyerek, Atina'da 'gizli' bir evde tutup, birine de iltica hakkı tanıması, Türkiye'de haklarında dava açılan, arama ve yakalama kararı bulunup, gizlenen FETÖ/PDY üyelerini bu ülkeye kaçmak için cesaretlendirdi. Kaçan FETÖ'cülerin yeni adresi ise Türkiye'ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik oldu. Yaklaşık yedi bin Türk'ün yaşadığı Selanik'e tespit edilen rakamlara göre yaklaşık 1000 FETÖ'cü kaçarak yerleşti. Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konut fiyatlarının da düşmesiyle birlikte Selanik'te son iki yıl içinde Türk vatandaşları yaklaşık 250 konut satın aldı. Yapılan tespitlere göre bu konutlardan 50'si ise buraya kaçan FETÖ'cüler tarafından satın alındı.Selanik'e kaçan FETÖ üyelerinin bir kısmı satın aldıkları evlere yerleşirken, büyük bölümü de kiraladıkları evlerde yaşıyor. Selanik'te son aylarda çok sayıda FETÖ'cünün Yunanistan'a iltica talebinde bulunmak için başvuruda bulunduğu belirtildi. Yunanistan, iltica talebinde bulunan FETÖ'cülerin tüm masrafların karşılıyor. İltica için başvuranlardan kira, elektrik, su gibi hizmetlerin paraları alınmıyor. İltica talebinde bulunanlar başvurularının sonucunu beklerken, bir kısmı da Selanik üzerinden, diğer ülkelere kaçmak için fırsatlar kolluyor. Selanik'te bulunan FETÖ'cüler, burada yaşayan Türklerle temas kurmaktan kaçınırken, daha çok kendi aralarında bir araya gelip, alışverişlerini kurulan pazarlardan yapıyor.Selanik'te yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk, son dönemlerde kente yerleşen FETÖ'cülerin sayısının arttığını belirterek, "Yıllarca Selanik'te yaşayan biri olarak, buradaki Türlerin büyük bölümü ile tanışıyoruz. Buraya kaçan FETÖ'cüleri görünce tanıyoruz, ancak bizimle ilişki kurmuyorlar. Kendileri bir araya geliyorlar. Yunanistan onlara büyük kolaylık sağlayıp, destek veriyor. İltica talebinde bulunanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlar da burada istedikleri gibi yaşıyor, hiç kimse karışmıyor" dedi.EDİRNE'DE YAKLAŞIK 200 FETÖ'CÜ YAKALANDIBu arada, son iki yıl içinde Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak isteyen yaklaşık 250 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', jandarma ve polis ekipleri, sınırda aldıkları sıkı güvenlik önlemleri sayesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan örgüt üyelerine göz açtırmıyor. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan yaklaşık 250 FETÖ'cü arasında, örgütün kumpasları olduğu ortaya çıkan, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı 'şike' davasına bakan hakim Bülent Kınay, 'Ergenekon' davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, İzmir'deki 'askeri casusluk davası' savcısı Zafer Kılınç ve davanın mahkeme heyetinde yer alan hakim İsmail Kurt da bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Selanik tepeden genelSelanik kalesi ve kentKent merkezinden detaylarKentin simgesi BeyazkuleTrafikteki araçlarSahilde gezen insanlarDHA muhabiri Gurbet Gökçe anonsKentten detaylarDHA muhabiri Gurbet Gökçe anonsDetaylarGÖRÜNTÜ YURT SIRASINA GEÇİLDİ - Gökçe