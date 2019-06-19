Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı

Karacabey'in Yeniköy beldesinde bulunan ıhlamur ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı başladı. Sadece bölge halkının kontrollü ve belgeli bir şekilde gerçekleştirdiği ıhlamur toplama işi geçtiğimiz günlerde başladı. Birçok derde deva olduğu söylenen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkına önemli bir gelir sağlıyor. Geçtiğimiz yıl kilosunun 60-70 TL'den satıldığı ıhlamurun bu sene 70-80 liradan alıcı bulması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK IHLAMUR ORMANLARI"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en önemli ıhlamur ormanlarının Karacabey'de bulunduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın sayılı ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Güzellikler şehri olarak nitelendirdiğimiz Karacabey'imizde birçok doğal güzelliğimiz var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de ıhlamur ormanları. Karacabey ıhlamur ormanları dünyaca meşhur. Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarıdır. Buradan hasat edilen ürünler çok kaliteli bir şekilde pazarlarda alıcı bulabilmektedirler. Longoz, defne ormanlarımız var. Aromatik bitkiler noktasında da burada ciddi çalışmalarımız var. Şu anda ıhlamur hasadı başlamış vaziyette. Bunun yöre halkına hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

BÖLGE HALKINA GELİR KAYNAĞI OLDU

Bölgede yaşayan ve ıhlamur hasadı yapan Fehmi Çolak, "Bu sene ıhlamur Allah'a şükürler olsun iyi durumda. Bu yıl ıhlamur her ağaçta var" dedi.

Bir diğer vatandaş ise ıhlamur demlemenin tarifini vererek, "Yıkayıp demliğe koyuyorum. Yarım saat kaynıyor. Şifalı olduğu söyleniyor. Kışın koy demliğe kaynat, limonu sıkıp iç" diye konuştu.

69 yaşındaki Hamdi Çolak da, ilerleyen yaşına rağmen ailesiyle ıhlamur hasadı yapıyor. Ağaçlara çıkmanın zor olduğunu belirten Çolak, "Biz de yaşlandık artık. Ağaçlara çıkıyorum, ama zorlanıyorum. Bizim geçim kaynağımız bu. Günde 5-10 kilo arasında topluyoruz. Normalde emekliyim, hasat zamanı da ıhlamur topluyoruz. 6 metrelik merdiveni dayıyorum, 6 metre daha istiyor. Öyle yüksek ağaçlar var" dedi.

Ağaçtan ağaca tırmanarak ıhlamur dallarını kesen Muhammet Çolak, "Ağaca çıkarken kabukları kalın olursa daha rahat çıkıyoruz. İnce kabuklu ağaçlardan aşağı kayabilirsin. Köyümüzde birkaç kişi ağaçtan düştü. Geçmiş zamanlarda hayatını kaybedenler de olmuş. Allah'a şükür son zamanlarda öyle bir şey yok. İnsanlar daha şuurlu. 15 -20 metreye çıkıyoruz ve hiçbir can güvenliğimiz yok. Bizde biraz daha ufak ağaçları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.