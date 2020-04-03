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(Özel) Tuzla'da halk eğitim merkezi görevlilerinde gönüllü maske üretimi

Tuzla Hak Eğitim Merkezi görevlileri, korona virüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti.

03.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:37
(Özel) Tuzla'da halk eğitim merkezi görevlilerinde gönüllü maske üretimi
Tuzla Hak Eğitim Merkezi görevlileri, korona virüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Halk eğitim merkezi öğretmenleri, gönüllü olarak çalışarak günde yaklaşık 2 bin maske üretiyor. Üretilen maskeler yardım için devlet kurumlarına veriliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Türkiye'de de mücadele ediliyor. Tuzla Halk Eğitim Merkezi de bu mücadeleye destek olmak için kolları sıvadı. Eğitim merkezinde görevli öğretmenler gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Öğretmenler günde yaklaşık 2 bin maske üretiyor. Üretilen maskeler ihtiyaca göre devlet kurumlarına dağıtılmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderiliyor.

Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Çangır, "Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımızın talimatlarıyla il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, İstanbul'daki meslek liseleri maske üretimi için faaliyete geçtiler. Bizler de Tuzla Halk Eğitim merkezi olarak Kartal Sabiha Gökçen Meslek Lisesinden kesilmiş maske bezlerini alıp kurumumuzda hazır hale getiriyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz günde yaklaşık 2 bin tane maske hazırlayıp devlet kurumlarına verilmek üzere paketliyoruz. Tüm öğretmenlerimize bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizler elimizden geldiği kadar devlet kurumları olarak, halk eğitim merkezi, olarak gönüllü öğretmenlerimiz olarak devletimizin emrindeyiz. Gereken neyse çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Tuzla Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen Sebahat Erdoğan, "Evde otururken görev çıktı. Bu görevde kendimi mecbur hissettim ve koşarak geldim. Arkadaşlarımla beraber sağlık hizmetlilerine maske üretiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

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