Özel Ulaştırma Hizmetleri Kursları Nüfus Kotasına Göre Açılacak

Kaynak: AA

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, artık illerin nüfusuna göre belirlenen kota çerçevesinde açılacak."Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Karayolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini veren özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte, özel mesleki yeterlilik kurslarının açılması şartlarında değişikliğe gidildi.Buna göre, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, illerin nüfusuna göre belirlenen kota çerçevesinde açılacak. Kurs açacaklar da bu kota kapsamında belirlenecek. Merkez ilçe ve diğer ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve diğer ilçelerde açılacak kurs sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yıl tespit ettiği nüfus bilgileri esas alınacak. İl nüfusu 300 binin altında olan her il için üç, 300 binden fazla olan illerde ise ilk 300 bin nüfus için üç ve sonraki her 200 bin nüfus için ilave bir kurs açılmasına izin verilecek.Toplam nüfusu 50 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.Nüfusu azalan il ve ilçelerde ise mevcut kurslar faaliyetlerine devam edebilecek. Ancak bu il, ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde belirlenen nüfus kriterleri dikkate alınacak.Açık kontenjanlar her yıl ilan edilecekYeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, yönetmelikte belirlenen kriterler doğrultusunda, her yıl, il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il, ilçeler belirlenecek. Bu kurslar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek.MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yönetmelikte belirlenen belgelerle Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden başvuruda bulunacak.Başvurular, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olacak. Kurs açacaklar, valiliklerce noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenecek. Başvuru sayısının, belirlenen kontenjan kadar veya daha az olması durumunda başvuruların tamamı kabul edilecek.Belgelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya milli eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında kurum açılışına ilişkin kota hükümleri uygulanmayacak.Açılan kurs iki yıl devredilemeyecekDüzenlemeye göre, kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi, verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse veya belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse başvuru işlemi sonlandırılacak. Bu kurucunun, iki yıl süre ile kurs açmak için Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından giriş yapmasına izin verilmeyecek.Ayrıca yapılan inceleme sonucunda adına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek.Kurs açılabilmesi için en az üç derslik bulunması zorunluluğu bulunurken, kurs binasında aranacak diğer şartlar, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenecek.Kurslarda tercüman görevlendirilebilecekYönetmelikte yapılan düzenlemeyle yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurslarda, kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş, kursiyerlerin dilini bilen bir kişi, tercümanlık yapmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğünce valilik izni alınarak görevlendirilebilecek.Tercüman, derslere eğitim personeli ile birlikte girecek, eğitim personeli tarafından anlatılan ders konuları, tercüman tarafından kursiyerlere tercüme edilecek.Ayrıca yabancı uyruklu kursiyerlerin aldıkları eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavlarında da istemeleri halinde ücretinin kendilerince ödenmesi kaydıyla tercüman kullanabilecek.