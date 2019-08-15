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(Özel) Uludağ'da yiyecek bulmak isteyen ayılar yerleşim bölgesine indi

Uludağ'da aç kalan boz ayılar yavrularına yiyecek götürmek için yerleşim bölgesine indi.

15.08.2019 00:26 (Özel) Uludağ'da yiyecek bulmak isteyen ayılar yerleşim bölgesine indi
Uludağ'da aç kalan boz ayılar yavrularına yiyecek götürmek için yerleşim bölgesine indi.

Uludağ Milli Parkı içerisinde sayıları her geçen gün artan Boz Ayılar Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in kameralarına yansıdı. Özellikle yavru dönemlerinde otellerin yakınlarına kadar geldiği görülen ayılar yazın Uludağ'ın tercih edenler için de merak uyandırıyor. Vatandaşlar özellikle Sarıalan bölgesinde ormandan yiyecek bulmak için yerleşime kadar gelen ayıları merakla izliyor.

Doğa fotoğrafcısı Alper Tüydeş, "Ülkemizde bir dönem sayıları azalan Boz Ayıların yeniden gözle görülür bir artışa geçmeleri umut verici. Fotoğraf gece Sarıalan yakınlarında çektik. Orada görevli Milli Park ekipleri konuya çok duyarlı ve bilinçli yaklaşıyorlar. Belki yazın doğa fotoğrafçıları bu ayıları çekmek için artık daha sık Uludağ'a gelebilirler" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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