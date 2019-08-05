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(Özel) Uludağ'ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor

Bursalı dağcılar, Uludağ'ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor.

05.08.2019 09:45 (Özel) Uludağ'ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor
Bursalı dağcılar, Uludağ'ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor. Güneşi ve soğuğu aynı anda yaşayan dağcılar, çöl sıcaklarından bunalanlara nazire yaparcasına şelalelerde serinledi.

Zirveye tırmanan dağcılar, göl ve şelalelerin hayran bırakan güzelliklerine şahit oldu. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da bulunan göller ve şelaleler, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Uludağ, doğasının yanı sıra vadileriyle de sıcaktan bunalanların ilk adresi oluyor.

Bursa'nın merkezinde 40 derece hissedilen hava sıcaklığının Uludağ'ın zirvesinde 15 dereceye kadar düştüğünü ifade eden dağcılardan İsmet Şentürk, "Uludağ'ın farklı güzelliklerini keşfetmek üzere çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Uludağ'da karşılaştığımız güzelliklerin ardı arkası bitmiyor. En son kimsenin göremeyeceği şelaleleri, yeşillikleri, dereleri kayıt altına aldık. Uludağ alternatif turizm için Türkiye'nin en önemli dağlarından bir tanesidir. Doğa sonsuz değil, eğer korumaz isek aynı güzellikleri bir daha görme imkanımız olmaz" dedi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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