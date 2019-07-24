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(Özel) UNESCO'nun koruma altına aldığı "Agave" Silivri'de çiçek açtı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altındaki "Agave" bitkisi Silivri'de çiçek açtı.

24.07.2019 09:26 (Özel) UNESCO'nun koruma altına aldığı
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altındaki "Agave" bitkisi Silivri'de çiçek açtı.

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan ana vatanı Orta ile Güney Amerika olan "Agave' bitkisi, Silivri Sahili'nde bulunan bir kafenin yakınında çiçek açtı. Bitkinin ömrü boyunca sadece 1 kez çiçek açtığı belirtilirken, yıllar sonra çiçek açan bitki kameralara yansıdı.

Bitki hakkında bilgi veren kafenin sahibi Kemal Başaran, "1996 yılında eski belediye başkan yardımcısı Ayhan Kurt, burada peyzaj çalışmaları yaparken ekildi. Yaklaşık 8-10 kök var bu ağaçlardan, 1996 yılıydı, ekildiğinde de 4-5 yaşında olsa 20 yılı geçkin bir yaşı var. Öğrendiğim kadarıyla 30-40 yılda bir açanı varmış, 6 ile 8 metre boy yapıyor çiçek açıp ömrünü tamamlıyormuş. Agave'nin Türkçe karşılığı da Sarı Sabır'mış" dedi. - İSTANBUL

Silivri Sahili, Güney Amerika, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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