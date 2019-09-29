(ÖZEL) Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor

Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği çiftçiliğe yönelen Abdülkadir Önder, babasıyla birlikte şeker pancarı üretimi yapıyor. Yerli ve milli teknoloji ile üretilen makineyi hasat için kullanan Önder, "Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı" dedi.



Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde büyük paya sahip olan Konya'da şeker pancarı hasadı devam ediyor. 26 yaşındaki Abdülkadir Önder, üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. 4 kuşaktır şeker pancarı üretimi yapan Önder ailesinin yeni nesil çiftçisi Abdülkadir Önder, çocukluğundan bu yana içinde olduğu şeker pancarı üretimine şimdi babasıyla birlikte devam ediyor. Tarlada hasat için yerli ve milli olarak üretilen çift sıralı tarım makinesini kullanan Önder, milli sermayeye katkı sağlayan ürünlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



"Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı"



Yerli ve milli teknoloji makinenin iş hızını 2 kat artırdığını belirten Abdülkadir Önder, "Bu yıl aldık bu makineyi deneme sürecindeyiz memnunuz. Sıkıntı yok servisten geliyorlar. Biz istiyoruz ki her şey yerli olsun. Konya'nın Çeltik ilçesinde babamla beraber çiftçilik yapıyoruz. Üniversite mezunuyum. İş bulamayınca çiftçiliğe yöneldim. Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı. Çok memnunuz yapanlara çok teşekkür ederiz" dedi.



Şeker pancarında bu yıl verimin yüksek olduğunu söyleyen Önder, "Bu makineyi almaktaki amacımız işlerimizi hızlandırıp kendimizi yenilemek. Mecburuz, kendimizi yenilemeyince olmuyor. Verimimiz bu yıl çok iyi. Tarımı biraz mecburiyet biraz da sevdiğim için başladım. Tarımdan memnunum toprakla uğraşmak çok güzel. Bizim çiftçimiz çalışmayı seviyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA