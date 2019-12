(ÖZEL) Unkapanı Köprüsü'nde kazada yaralanan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

Unkapanı Köprüsü'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, bir köpek yaralandı. Bacağından yaralanan köpek için vatandaşlar seferber olurken, yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, 4 Aralık Çarşamba akşamı Unkapanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde ilerleyen hafif ticari araç önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir köpeğe çarparak yaralanmasına neden oldu. Köpeğin acı içinde çığlıklarını duyan sürücüler, otomobillerinin kontağını kapattı. Yaralanan köpeğin yanına gelen sürücüler, hemen veteriner ekiplerini aradı. Bir sürücü de yaralanan köpeğin üşüdüğünü fark ederek üzerindeki montu, köpeğin üzerine örttü.



"Bu şekilde duyarlı olmaya herkesi davet ediyorum"



Köpek için dakikalarca bekleyen sürücü Savaş Yüksel, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Unkapanı Köprüsü'nün üstündeyiz şu an. Yollarda resmen yarış yapıyorlar. Burada bir tane köpeğe araç çarpıyor. Bizde elimizden gelen müdahaleleri yerine getirdik. Onlarda bir can sadece bunu söyleyeceğimi şaşırdım. Yani takip mesafesini, hız limitlerini aşmasınlar yazık günah. Oda bir can onlar burada kaza yapıyor. Hiç köpeğe bakan kimse yok. Burada taksici arkadaşım var. Allah razı olsun montunu çıkarıp hayvana verdi. Yani biz bu şekilde duyarlı olmaya herkesi davet ediyorum" dedi.



"Bu köpeğin yerinde bir insanda olabilirdi"



Kazayı gören taksi sürücüsü Çağlar Bahçıvan, "Yolda gidiyorum normal seyir halinde zaten hızım 30 falandı. Köpek şu istikametten geldi. Önüme bir anda zıplayınca ben zaten durdum. Köpek kendini bu yola attı. Karşıdan öyle bir hız geliyordu ki yani durması zaten imkansızdı. Hayvanı aldı altına daha sonra ileriye gitti arkadan bir araç daha vurdu. Bir saattir buradayız. Hız limitlerine uymadığı bariz belli ben bizzat şahidim. Böyle yapmasınlar hani onlarda bir can. Bu köpeğin yerinde bir insanda olabilirdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz daha dikkatli olsak her şey güzel olabilir" şeklinde konuştu.



İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralanan köpeği tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA