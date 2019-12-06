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(Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı

Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Yıldıran, Taksim'deki Kurt Kapanı-19 uygulamasında polis kontrolüne takıldı.

06.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56(Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı
dizisinde Kemal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Yıldıran, 'deki Kurt Kapanı-19 uygulamasında polis kontrolüne takıldı. Yıldıran'ın burnundaki yara ise dikkat çekti.

Emniyet güçlerince il genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-19" uygulaması kapsamında polis, Taksim'de şüpheli araçlar üzerinde denetleme yaptı. Uygulama esnasında durdurulan bir otomobilin içerisinden Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran çıktı. Ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araçta yapılan aramanın ardından polis ekipleri Uğur Yıldıran ile fotoğraf çektirdi.

Yıldıran'ın burnundaki yara dikkat çekti

Polisin kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından otomobile binen ünlü oyuncunun burnundaki yara bandı gözlerden kaçmadı. Yıldıran, "Burnunuza ne oldu?" sorusuna, "İş kazası" yanıtını vererek arkadaşının kullandığı otomobille oradan ayrıldı. - İSTANBUL

Taksim, Çukur, Polis,

Kaynak: İHA

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