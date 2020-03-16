(Özel) Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada
Üsküdar'da yüzleri maskeli soyguncular kapıyı zorlayarak PTT şubesine girdi.
16.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:31
Üsküdar 'da yüzleri maskeli soyguncular kapıyı zorlayarak PTT şubesine girdi. Bir kişi gözcülük yaparken içeri giren iki hırsız kargo ve paraları çaldı. PTT şubesinin maskeli hırsızlar tarafından soyulduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Üsküdar'da bulunan bir PTT şubesi yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak içeri girdi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı gözetlerken diğer 2 kişi içeri girdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koydu. Polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.
Müşterin kargoları çalınmış
Olay yerinde esnaf olan görgü tanığı, "Sabah saatlerinde polis ekipleri geldi. Bizde o şekilde haber alabildik. Postaneye gece saat 03.00'de hırsız girmiş. İçeriden kargoları ve bir miktar para aldıklarını söylüyorlar. Polis ekipleri kameraları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Hırsızların yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyorum. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
Soygun güvenlik kamerasında
PTT şubesinin soyulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 hırsız yaya olarak PTT şubesinin önüne geliyor, çevreyi gözetleyen hırsızlardan ikisi uygun zamanda ellerindeki aletlerle kapıyı açmaya çalıyor, diğer hırsız PTT önünde gözetleme yapıyor. Kapıyı zorlayarak açan hırsızlar kasada bulunan bir miktar parayı ve müşterilere ait kargoları alarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL
Üsküdar'da bulunan bir PTT şubesi yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak içeri girdi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı gözetlerken diğer 2 kişi içeri girdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koydu. Polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.
Müşterin kargoları çalınmış
Olay yerinde esnaf olan görgü tanığı, "Sabah saatlerinde polis ekipleri geldi. Bizde o şekilde haber alabildik. Postaneye gece saat 03.00'de hırsız girmiş. İçeriden kargoları ve bir miktar para aldıklarını söylüyorlar. Polis ekipleri kameraları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Hırsızların yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyorum. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
Soygun güvenlik kamerasında
PTT şubesinin soyulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 hırsız yaya olarak PTT şubesinin önüne geliyor, çevreyi gözetleyen hırsızlardan ikisi uygun zamanda ellerindeki aletlerle kapıyı açmaya çalıyor, diğer hırsız PTT önünde gözetleme yapıyor. Kapıyı zorlayarak açan hırsızlar kasada bulunan bir miktar parayı ve müşterilere ait kargoları alarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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