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(Özel) Van'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Van, helikopterle havadan görüntülendi.

11.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:52
(Özel) Van'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar havadan görüntülendi
İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Van , helikopterle havadan görüntülendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, sokağa çıkma yasağının ilk gününü polis helikopteri ile havadan görüntüledi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle olağan üstü tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'daki emniyet güçleri, kontrol noktaları oluşturdu.

"Denetimlerde helikopter ve drone kullanıldı"

Tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, polis ekipleri havadan helikopter ve drone ile karadan da ekip araçlarıyla sürekli denetim yapıyor. Alınan kararlara uymayanlar, anonslarla uyarılıyor. Ekipler, sokağa çıkma yasağı önlemleri kapsamında izinli geçişler dışında gelen her vatandaşın geri çevrilmesi helikopterden görüntüledi. Helikopterle yapılan denetimlerde Edremit sahilleri, İpekyolu Caddesi ve şehir merkezi görüntülendi. Görüntülerde şehrin en yoğun sokak ve caddelerinin tamamen boş kaldığı gözlemlendi. İhlas Haber Ajansı ekibi, sokağa çıkma yasağının ilk gününü Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile havadan görüntüleri. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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