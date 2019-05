(ÖZEL) VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI

Kadıköy- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi, yakınında bulunan teknedeki bir görevli, can simidi atarak kurtardı. Kıyıya çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'den Eminönü'ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi 'ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK

Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Denize atlayan Tuncay Cirit'in teknedeki görüntüsü

-Tuncay Cirit'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması

-Tuncay Cirit'i kurtaran kişiyle röp.

-Genel ve detaylar



Kaynak: DHA

- İstanbul Kadıköy