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Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'te gece yarısı bir markete girerek çelik kasayı ardından da yazar kasayı açmaya çalışan şahsa, sokaktan geçen vatandaş köpeği ile müdahale etti. Hırsızın yazar kasayı açmaya çalıştığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

05.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:52

Pendik'te geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, gece yarısı saatlerinde bir şahıs marketin kapısını zorlayarak içeri girdi. Buradaki çelik kasayı matkapla açmaya çalışan şahıs başarısız olunca yazar kasaya yöneldi. Şahıs tezgahtaki bıçak ile yazar kasayı açmak için hayli uğraştı.

O sırada sokakta köpeğini gezdiren bir vatandaş, marketteki hırsızlık girişimini fark etti. Vatandaş, köpeğini saldırtmakla tehdit ederek hırsızın gözünü korkuttu. Köpeğin korkusuna kapılan şahıs, hırsızlık girişiminden vazgeçti. Ardından polise haber veren vatandaş, köpeği ile etkisiz hale getirdiği şahsı polise teslim etti.

VATANDAŞ, KÖPEĞİ İLE HIRSIZI YAKALADI

Olayı anlatan market çalışanı,"3- 4 sıralarında geliyor, kapıyı zorlayıp giriyor. Arkada bizim çelik kasamız var. Çantasında getirdiği matkapla zorluyor. Ama kasayı açamıyor. Sonra bizim yazar kasamızla uğraşıyor. Orayı da açamıyor. Daha sonra benim arkadaşım köpeğiyle gezerken buraya hırsız girdiğini tespit ediyor. Onu etkisiz hale getiriyor. Sonra polise teslim ediyor" dedi.

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Markete giren şahsın bıçakla yazar kasayı açma çabası ve vatandaşın köpeği ile şahsı korkutarak hırsızlığı engellemesi marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs marketteki yazar kasayı açmaya çalışıyor. O sırada vatandaşın müdahale etmesiyle kasayı açmaktan vazgeçip kasadan uzaklaşıyor.

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, 3. Sayfa, Haber
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