Özel ve vakıf hastaneleri de 'virüs' hastasına bakacak
Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.
20.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:07
Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı: Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olabilecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ekonomi