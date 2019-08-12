(Özel) Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası

Bursa'da faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna, yabancı isimli tabela astığı için para cezası kesildi.



Bursalı eğitimci Esat Yalduz'un uzun yıllar yabancı dil kursu olarak hizmet veren firmasına, franchising sistemiyle işletmesini yaptığı dünyaca ünlü bir firmanın ismini tabelaya yazdığı için 12 bin lira para cezası kesildi. Yazılan cezanın ardından tabelalarını söken kursun sahibi Esat Yalduz, yabancı kurs merkeziyle çalışmayı bırakıp, yerli kendi markasını kurmanın uğraşını veriyor.



Şikayet üzerine böyle bir ceza yemek durumunda kaldıklarını ifade eden Esat Yalduz, "2013 yılından itibaren Bursa'da yabancı dil kursu olarak hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir teftiş neticesinde yabancı dilde reklam ve tabela asma yasağına uymadığı için ceza aldık. Cezadan sonra tabelamızı indirip franchising sistemiyle çalıştığımız markamızla sözleşmemizi sonlandırdık. Bundan sonra Türkçe bir marka oluşturup bununla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bize birinci basamaktan ceza kesildi, biz idare mahkemesine itiraz ettik. Mahkememiz devam ediyor. Bir ümit, cezanın iptalini bekliyoruz. Bu ceza bizim için çok yüksek. Bu ceza iptal olsa bile biz bu yabancı markayla çalışamayacağız. Mevzuata göre yabancı marka tabelası yasak. Çünkü yabancı dilde reklam yasak, yabancı dil kursu hizmeti verseniz bile yasak. Türkiye'deki firmaların büyük bir kısmının ismi yabancı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA