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(Özel) Yanan araca çeşme hortumuyla müdahale ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki araçta çıkan yangın market sahibinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından çeşme hortumuyla söndürülmeye çalışıldı.

23.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:05
(Özel) Yanan araca çeşme hortumuyla müdahale ettiler
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki araçta çıkan yangın market sahibinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından çeşme hortumuyla söndürülmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü yangında, aracın motor bölümünde büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mezarlığı istikametinden Çarşamba Pazarı istikametine seyir halindeki Murat Yıldırım'ın kullandığı 07 D 7225 plakalı otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Sürücü Yıldırım otomobilin motor bölümünden duman ve alevler yükselmesi sonucu aracını yolun sağına çekerek, indi. Yol kenarında bulunan market sahibi yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı ancak yeterli olmadı. bunun üzerine yakındaki inşaattan çekilen çeşme hortumuyla müdahale başladı. ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekipleri aracı tamamen söndürdü. Aracın motor bölümünde büyük çapta hasar meydana geldi.

"Aracın harareti yükseldi"

Olanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan araç sürücüsü Murat Yıldırım "Mezarlık istikametinden gelirken aracın harareti yükseldi. Karşımdan gelen bir araç sürücüsünün uyarısı ile aracımı yolun sağına çekerek araçtan indim. Bir anda duman ve alevler yükselmeye başladı. Market sahibi elinde yangın tüpüyle gelerek müdahalede bulundu. İnşaattan hortumla su sıktılar. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Canımıza bir şey gelmediği için halime şükür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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