Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

Esenyurt'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu.

10.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:40
(Özel) Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma
Esenyurt 'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu. Polis vatandaşları tek tek uyarırken bir vatandaş ise, "Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz" diyerek kendini savundu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında park bahçelerde bir arada toplanmalar da yasak olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Esenyurt'ta süs havuzu kenarında oturup sohbet etti. Tedbirler kapsamında sürekli devriye attığı görülen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri havuz kenarında oturan vatandaşları tek tek uyardı. Polis ekipleri vatandaşlara 'Evde kal' uyarıları yaparak kimlik kontrolünde bulundu.

"Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz"

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maskesiz şekilde yan yana oturan iki kişi de Esenyurt Polisi tarafından uyarıldı. Polisin kuralları hatırlatması üzerine vatandaş, "Yeni geldik arkadaşı bekliyoruz" diyerek karşılık verdi. Polis vatandaşlara tekrarı durumunda ceza yazılacağını hatırlatarak havuzun etrafını boşalttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:29: Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı - Haberler 11:28: New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor - Haberler 11:24: Marmaris'ten temin ettikleri uyuşturucu Datça'da satan 3 şüpheli yakalandı - Haberler 11:23: Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız" - Haberler 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek