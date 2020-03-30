Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza

İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını yasakladı.

30.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:11
(Özel) Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza
İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara para cezası kesildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı. Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı. Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 1000'er TL para cezası uygulandı. Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:33: İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada - Haberler 15:32: Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı - Haberler 15:30: MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi - Haberler 15:30: Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haberler 15:28: Giresun'da köylüleri endişelendiren göç dalgası - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi 14:54: AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler 14:08: İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete - Haberler 13:40: Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:56: Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım - Haberler