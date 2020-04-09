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(Özel) Yasağa uymayan çocuklar, çöp konteynerine girerek giysi topladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında art arda tedbirlere rağmen sokağa çıkma yasağı bulunan küçük çocuklar, Esenler'de giysi ve çöp konteynerine girdi.

09.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:39
(Özel) Yasağa uymayan çocuklar, çöp konteynerine girerek giysi topladı
Korona virüs ile mücadele kapsamında art arda tedbirlere rağmen sokağa çıkma yasağı bulunan küçük çocuklar, Esenler 'de giysi ve çöp konteynerine girdi. Çocuklardan biri giysi çıkartırken, diğeri ise üzerinde bekledi. Çocukları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele art arda alınan tedbirlerle devam ederken, 20 yaş altı vatandaşların ise sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken önceki gün Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 3 küçük çocuk çöp konteynerinin yanına geldi. Çocuklardan biri giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisine girerken, diğer 2'si ise çöp konteynerinin üstüne çıktı. Bir süre konteynerin içerisinde kalan çocuk, kıyafetleri çıkartırken diğeri ise onları dışarıya aldı. Vatandaşların şaşkın bakışlarla izlediği çocuklar, salgını bir an olsun umursamadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, 3. Sayfa
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