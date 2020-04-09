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(Özel) Yasak tanımadılar, toplanıp güreş tuttular, top oynadılar

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı kişilerin de arasında bulundan bir grup genç, yasağa ve sosyal mesafeye aldırış etmeden güreş tutup, top oynadı.

09.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
(Özel) Yasak tanımadılar, toplanıp güreş tuttular, top oynadılar
Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı kişilerin de arasında bulundan bir grup genç, yasağa ve sosyal mesafeye aldırış etmeden güreş tutup, top oynadı. Gençlerin duyarsız hareketleri ise bu kadarına pes dedirtti.

Dünya ülkelerinde ve ülkemizde etkisini gösteren yeni tipi korona virüsle (Covid -19) mücadele kapsamında, salgının yayılmasını engellemek için bir takım tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Alınan tedbirler ve evde kal çağrıları kapsamında vatandaşlar evden çıkmazken, bazı vatandaşlar ise alınan tedbirleri kulak ardı etti. Zeytinburnu Sahilde bir araya gelen bir grup genç, alınan tedbirlere ve sosyal mesafeye aldırış etmeden güreş tutup, top oynadı. Gençlerin arasında 20 yaş altı kişilerin de olduğu görüldü. Uzun bir süre dışarıda kalabalık bir şekilde bekleyen gençler, ellerine topu alıp birine fırlattı, güreş tuttu, birbirini kovaladı. Voleybol da oynayan gençlerin arasında maskesiz kişilerin olması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Genç, 3. Sayfa
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