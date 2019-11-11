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(Özel Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan tırla motosiklet çarpıştı.

11.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:09(Özel Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı
'nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan tırla motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü, Avcılar arasında bulunan Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 STL 06 plakalı tır sürücüsü, tır parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli 34 BUK 494 plakalı motosiklet sürücüsü ise seyir halindeydi. Işık, aniden yola çıkarak yasak dönüş yapan tırın dorsesine duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kafasında kanama olduğu görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını ifade etti. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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