Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü minibüslere almıyorlar - Haberler

(Özel) Yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü minibüslere almıyorlar

Bursa'da bünyesinde 94 minibüs bulunan ilçe kooperatifi araçlarına binecek yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü araçlarına almıyor.

24.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:59
(Özel) Yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü minibüslere almıyorlar
Bursa 'da bünyesinde 94 minibüs bulunan ilçe kooperatifi araçlarına binecek yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü araçlarına almıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs sebebiyle ülkemizde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak kapsamında harekete geçen Mudanya Minibüs Kooperatifi araçlarına binmek isteyen ve 65 yaş üstü olduğunu tahmin ettikleri yaşlılara kimlik sorup yaşları 65 yaşı geçmiş olan yaşlıları araçlarına almıyor. Mudanya ilçesinden Bursa'ya ve ilçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan 94 minibüs araçlarının çamlarına astıkları yazılarla araçlarına 65 yaş üstü yolcuları almayacaklarını belirtiyor. Binmek isteyenleri ise rica ederek araçtan indiriyor. Bülent Yörü isimli minibüsçü ise aracına binen sağlıkçılardan ücret almıyor. Ayrıca minibüslerde tekli yolcu uygulamasına geçildi iki olan koltuklarda sürücüler tek kişi oturtarak yolculuk ediyor.

Minibüslerine 65 yaş üstü yolcuları almadıklarını ifade eden Mudanya Minibüs Kooperatifi Hareket Şefi Adem Rica, "Biz Mudanya Minibüsçüler Kooperatifi olarak 94 aracımızla hizmet veriyoruz. Devletimizin aldığı kurullara harfiyen riayet etmeye gayret ediyoruz. Araçlarımızda 65 yaş ve üstü yolcularımızı taşımıyoruz. Araçlarımıza binen yaşlı yolculara kimlik sorarak 65 yaş üstü olanları araçlarımıza almayarak evlerine gitmelerini söylüyoruz. Yolcu kapasitemizin altında yolcu taşımaya gayret ediyoruz. İkili olan koltuklara birer yolcu oturtuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını devletimizin arkasında durmasını bekliyoruz. Bizim sıkıntımız var bize yolcu sınırı getirildi yüzde 50 kapasiteyle çalışmak durumundayız. Gidip geldiğimiz yol uzak bir yol devletimizden mazot desteği bekliyoruz" dedi.

Minibüsçü Bülent Yörü; "Ben de aracıma binen yaşlılara kimlik sorarak 65 yaş üstü olanları aracıma almıyorum. Ayrıca benim kendi aracımla yaptığım bir uygulama var aracıma binen sağlıkçılardan da ücret almıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mudanya, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 13:50: Bolu'da, aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza - Haber 13:50: Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber 13:50: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı - Haber 13:49: 'Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürülüyor - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading