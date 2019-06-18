18.06.2019 13:24
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(ÖZEL) YAVRU KEDİ VE KİRPİNİN ŞAŞIRTAN DOSTLUĞU

(ÖZEL) YAVRU KEDİ VE KİRPİNİN ŞAŞIRTAN DOSTLUĞU

Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.


Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.
Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı. Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı.Annekedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü. Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Görüntü dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Yavru kedi ve kirpinin oynaması
-Anne kedi ve yavrular
-Kirpinin verilen salatalığı yemesi


- İstanbul
Kaynak: DHA
Üsküdar,Güncel

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