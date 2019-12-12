Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Hadımköy'de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Motosikletli kuryenin işe yeni başladığı öğrenilirken, yaşanan feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR İLE OTOMOBİLİN ARASINDA KALDI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında iki gün önce işe başlayan Vural Topkara isimli kurye, Büyükçekmece'den Hadımköy istikametine doğru sipariş götürdüğü sırada, 34 ER 2367 plakalı tır ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla önlem alarak Hadımköy Yolu'nu bir süre trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise motosikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yol üzerinde trafik tamamen dururken, ekipler ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Vural Topkara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

MOTOSİKLETLİNİN FECİ ÖLÜMÜ KAMERADA

Motosikletli kuryenin, tır ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikte araçların ilerlediği sırada motosikletlinin tır ve otomobilin arasında kalarak yola düştüğü ve vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor.