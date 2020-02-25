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(Özel) Yeni Cami'de çamaşırlı restorasyon

İstanbul'un 355 yıldır simgelerinden olan Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin restorasyon çalışmaları devam ederken avlusunda bulunan çamaşırların çirkin görüntüsü havadan görüntülendi.

25.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:29(Özel) Yeni Cami'de çamaşırlı restorasyon
'un 355 yıldır simgelerinden olan 'ndeki Yeni Cami'nin restorasyon çalışmaları devam ederken avlusunda bulunan çamaşırların çirkin görüntüsü havadan görüntülendi. Tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının yapıldığı caminin açılış tarihi sürekli ertelenirken, 2018'de tamamlanması planlanan restorasyonun bu yılın sonuna doğru bitmesi bekleniyor.

Eminönü'ne bulunan ve İstanbul'un simgelerinden olan yapımına 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Cami'de, 2015 Mart ayından bu yana süren restorasyon çalışmaları sırasında cami ibadete açık tutuluyor. 5 yıldır bitmek bilmeyen restorasyon çalışmaları devam ederken, camide yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi. Hummalı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar havadan görüntülenirken restorasyon çalışmalarının geldiği nokta gözler önüne seriliyor. Açılış tarihi sürekli ertelenen cami restorasyonu 2018 yılında bitirilmesi planlanmasına rağmen bir türlü sonuçlandırılmadı. Camideki çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirilip ibadete açılması bekleniyor.

Bu sırada çalışmalar sırasında cami avlusunda bulunan şadırvan ve iskele arasındaki işçiler tarafından asıldıkları tahmin edilen çamaşırlar çirkin görüntü oluşturdu. Restorasyon çalışması yapılması gereken bu yerde tarihi camide gerçekleştirilen restorasyonun olması gerektiği gibi titizlikle yapılmadığı drone ile çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Yeni Cami, İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: İHA

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