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(Özel) Yeni Havalimanının yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor.

23.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:49 (Özel) Yeni Havalimanının yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı
Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor. Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı. Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. Havalimanında yeni yapılan pist ise uzaydan gözükmeye başladı. Kaydedilen uydu görüntülerinde pistin üzerinde yüzlerce kamyonun çalıştığı gözüküyor. 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uydu çekilen fotoğrafları ile gözler önüne serildi. Fotoğraflarda inşaatın başladığı günden bu güne gelinen aşamalar net bir şekilde görülüyor. Havalimanının uzaydan son çekilen görüntülerinde ise uçak yoğunluğu göze çarpıyor. Körüklerin neredeyse hepsinin uçaklarla dolu olduğu gözükürken pistte inen ve kalkış için bekleyen uçaklar da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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