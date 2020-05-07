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(Özel) Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi

Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 30. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi.

(Özel) Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi
07.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:06
Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 30. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi. Hastane inşaatının 15 gün sonra biterek hizmet vermesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı. Havalimanında 30 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi. İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor. Havadan çekilen görüntülerde, 30 gün içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin inşaatta geldiği son durum gözler önüne serildi. İşçilerin yoğun mesaisiyle Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü. Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları ve park alanlarının hazırlanmaya başlandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Güncel, Haber

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