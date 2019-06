(Özel) Yıkılan Deniz Park yeşil alan olacak, 30 Ağustos'a kadar vatandaşın kullanımına sunulacak

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin 'de 2013'te yapılan, ancak Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle 2015'te yıkılan ve bugün bir mezbelelik haline gelen Çamlıbel sahilindeki Deniz Park, Mersinlilerin sohbet edip spor yapabilecekleri ve denize girebilecekleri yeşil alan oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , projeyi birkaç gün içinde netleştirerek hemen çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Bir aksilik olmazsa 30 Ağustos'a kadar burayı hizmete sokmayı planlıyoruz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bir zamanlar vatandaşların akın akın gittiği, ancak bugün otlar, çöpler ve alkol şişeleriyle kaplanmış, yer yer ağaçların kuruduğu bir mezbelelik haline gelen Deniz Park'a el attı. Seçer, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan döneminde merkez Akdeniz ilçesinin sahil şeridindeki 45 dönüm arazi üzerine 35 milyon lira harcanarak yapılan ve 2013'te açılışı gerçekleştirilen, ancak açılan dava sonucunda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz döneminde 2015'te mahkeme kararına istinaden yıkılan Mersin Deniz Park alanında incelemelerde bulundu.Dolgu alanı üzerinde yer alan ve bu nedenle de Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Deniz Park'ın bulunduğu alanı boydan boya gezen Seçer, belediyenin ilgili birimlerinde görevli yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Söz konusu alanda gerçekleştirmeyi planladıkları projeye ilişkin görüş alışverişinde bulunan Seçer, virane haline gelen bölgenin bir an önce yeşil alana dönüştürülmesi için talimat verdi."Milyonlarca lira heba edildi. Bugün yıkık dökük bir mezbelelik"İncelemelerinin ardından yapacakları çalışmaya ilişkin İHA muhabirine açıklama yapan Seçer, Deniz Park'ın çok dramatik bir mazisi olduğunu vurguladı. "Hem güldüren hem düşündüren, mizah niteliğinde bir yer burası" diyen Seçer, milyonlarca lira harcanarak buraya Deniz Park inşa edildiğini anımsattı. Seçer, "Ama mevzuattaki bazı sıkıntılar, mevzuata aykırı bazı işlemler neticesinde de burası hiç yoktan yıkıldı, ortadan kalktı. Milyonlarca lira da heba edildi" diyerek, bunun ayrı bir tartışma konusu olduğunu söyledi.Ancak, bugün gelinen noktada Mersin'in aslında son derece harika bir köşesi olan bu alanda, vatandaşlar son derece güzel vakit geçirme imkanı bulma şansına sahipken, yıkık dökük, mezbelelik içerisinde, ot, çöp bürümüş bir yer haline geldiğini belirten Seçer, geceleri de asayiş konusunda son derece sorunlu bir hal aldığına işaret etti."Hemen fiili olarak müdahaleye başlayacağız"Yeni bir belediye başkanı olarak, tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkması için harekete geçtiğini ifade eden Seçer, "Bunun girişimlerini başlattık. Az önce arkadaşlarımızda burada bazı incelemelerde bulunduk. Burayı süratle nasıl rekreasyon alanlarına çevirebiliriz? Bunun çalışmasına başladık. Mersinli hemşehrilerimiz buraya gelsinler, hoş vakit geçirsinler, yeşilliğin, çiçeklerin, ağaçların olduğu bir ortamda otursunlar sohbet etsinler, çaylarını, kahvelerini içsinler. Buradan sahilden denize girme imkanını nasıl sağlayabiliriz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Zaten projelerimizde kent plajları vardı. Bunu buradan hayata nasıl geçirebiliriz? Bunların çalışmasını yaptık. Süratle birkaç gün içerisinde projesini netleştirip hemen fiili olarak buraya müdahaleye başlayacağız. Bir an önce buradaki çalışmaları bitireceğiz ve vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi."Yeşilin bol olduğu, vatandaşların spor yaptıkları ve denize girdikleri bir yer olacak"Proje hakkında da bilgi veren Seçer, bir an önce düzenlemelerine başlayacakları alanı 30 Ağustos'a kadar Mersinlilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Seçer, "Ticari amaçlı yapıların olmadığı ama yeşil alanın bolca olduğu, vatandaşlarımızın güzel ve temiz bir havada, yeşil bir ortamda vakitlerini geçirecekleri, yürüyüşlerini ve sportif aktivitelerini yapacaklarını, denize girebilecekleri bir alan oluşturma çabası içerisinde olacağız. Bizim burada ticari kazanç gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Birinci önceliğimiz, burayı pratik olarak nasıl vatandaşın kullanımına açabiliriz? Bir aksilik olmazsa 30 Ağustos'a kadar burayı hizmete sokmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN