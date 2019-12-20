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(Özel) Yılbaşı öncesi İstanbul'un çiçek borsasında yoğunluk arttı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin çiçek borsası İstanbul çiçek mezatında yoğunluk arttı.

20.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:51 (Özel) Yılbaşı öncesi İstanbul'un çiçek borsasında yoğunluk arttı
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte 'nin çiçek borsası çiçek mezatında yoğunluk arttı.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin İstanbul mezatında satışlar hızlandı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluk mezattaki çiçek fiyatlarına da yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından Ayazağa'ya gelen çiçekleri açık arttırma usulüyle alan çiçekçiler, yılbaşına birkaç gün kala satışların hızlanacağını söyledi. Sabah 09.00'da başlayan mezat akşam 17.00'a kadar devam ediyor. Haftanın 6 günü düzenlenen açık arttırma usulü satışlarda Türkiye'nin her yerinden gelen çiçekler İstanbul'a dağılıyor.

Mezatta gelen çiçekçilerden Selçuk Kahraman, "Burası çiçek pazarı, mezattır. Buradaki insanlar bir ailedir. Seyyarıyla, esnafıyla hepimiz buradan çiçek alırız. Fiyat yüksek yazılmaz az yazılır ki devamlı yukarı çıkar. Biz de burada birbirimizle mücadele ediyoruz. Yanındaki arkadaşınla bile bir anlamda savaş veriyorsun. Çiçek biraz lükse girdiği için sadece belirli bir tabakaya hizmet veriyoruz ama yılbaşı dolayısıyla son günlerde satışlar artabilir" dedi.

"Bir nevi çiçek borsası"

Flora Çiçekçilik Kooperatifi Ayazağa Şube Müdürü Süleyman Çiftçi, "Biz yurt içinde üretiyoruz ve burada halka satış yapıyoruz. Bir nevi çiçek borsası. 1945 yılında 7 kişiyle kurulmuş bir kuruluş şu anda 6 bine yakın çiçek üreten ortağı var. Buradaki çiçekler açık arttırma usulü satılıyor. Yani arz talep meselesi. Eğer talep varsa fiyatlar yükselecek demektir. Eğer talep yoksa fiyatlar daha düşük seviyelerde gidiyor" diye konuştu.

"Çiçeğin yılbaşında fiyatı biraz daha artar"

Yaklaşan yılbaşıyla birlikte talebin arttığını belirten Çiftçi, bu talebin fiyatları da etkilediğini belirtti. Çiftçi, "Arz talep meselesi dediğimiz gibi Türkiye'de bazı özel günler, dünyanın kutladığı bazı özel günler var. Bu gibi günlerde talep fazla olduğu için tabi ki fiyatlarda yükselme oluyor. Öğretmenler Günü'nde, Sevgililer Günü'nde fiyatlar yükselir. Yıl başlarında gece eğlence hayatında kullanılacak çiçekler fiyatları yükseltir. Bu gibi özel günlerde çiçek satışı biraz daha arttığı için fiyatlarda bir yükselme oluyor. Yılbaşı gecesi insanlar eşine alıyor, sevgilisine alıyor gezerken. Hediye sepetleri yapılıyor bunların içine çiçekler yerleştiriliyor. Bu yüzden çiçeğin yılbaşında fiyatı biraz daha artar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Ayazağa, Yılbaşı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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