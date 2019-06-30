30.06.2019 09:34
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(Özel) Yıldırım'a aşevi geliyor

(Özel) Yıldırım

Bursa'nın Yıldırım ilçesine muhtaç vatandaşlara yemek dağıtılmak üzere aşevi kurulacak.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine muhtaç vatandaşlara yemek dağıtılmak üzere aşevi kurulacak.

Yıldırım'da kurulacak aşevinde yemek dağıtımı ile birlikte yemek salonu da yapılacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz , sosyal sorumluluklarını her daim yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, göreve geldiklerinde Ramazan ayının rahmeti ve bereketiyle buluşmuş olduklarını anlattı. Ramazan ayında iş adamlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Oktay, "İlçemizde ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız oldu. Bu yardımları onlara ulaştırdık. Aynı zamanda bizim bölgemiz bebe ve çocuk sektörünün dünyadaki merkezlerinden bir tanesi. Bu anlamda da bölgedeki hayırseverlerimizin desteğiyle hem Yıldırım'daki çocuklarımıza ulaştık hem de bizim kardeş bölgemizdeki yerlere katkılar sunduk. Onlara buradan bayramlık eşyalar gönderdik. Yaklaşık 30 bin çocuğumuza destek olduk" dedi.

Aşevi çalışması olacağına değinen Yılmaz, "Evinde yemek yapamayan insanlarımıza ulaşacağız. İlerleyen günlerde kendi mekanımızı yaparak desteklerimizi sürdürmüş olacağız. Aşevinde yemek dağıtımı ve yemek salonu olacak" şeklinde konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
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