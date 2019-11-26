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(Özel) Yıllardır cami tuvaleti temizleyen Gineli Toure Türkiye'de çok mutlu

Ülkesindeki iş savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Eskişehir'de 11 yıldır tuvalet temizliği yapan Gineli akademisyen Osman Toure (70), Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve Müslümanlığı çok güzel yaşadığını ifade etti.

26.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38(Özel) Yıllardır cami tuvaleti temizleyen Gineli Toure Türkiye'de çok mutlu
Ülkesindeki iş savaştan kaçarak 'ye gelen ve 'de 11 yıldır tuvalet temizliği yapan Gineli akademisyen Osman Toure (70), Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve Müslümanlığı çok güzel yaşadığını ifade etti.

Vişnelik mahallesinde bulunan Alem Camii'nin tuvaletini temizleyen Osman Toure, adeta bir Eskişehirli oldu. Cami cemaati ve halk tarafında çok sevilen Toure, evli ve 5 çocuk babası. Gine'deki iç savaş ve çeteleşme olayları sebebiyle 11 yıl önce kaçarak Eskişehir'e gelen ve burada 'Osman Ağa' lakabı takılan Gineli öğretmen, yıllardır burada tuvalet temizliyor. Yaptığı işten memnun olduğunu söyleyen Toure, yatsı ezanının ardından ise 2 saat boyunca yapmaya gidiyor. Adeta örnek bir yaşayış sergileyen Osman Ağa, Türklerin Müslümanlığı çok güzel yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir Müslüman lider olduğunu ifade ediyor.

"Türkiye'de çok iyi adamlar, çok güzel Müslümanlar var"

11 yıldır burada Alem Camii'nde çalıştığını ifade eden Osman Toure, Türkiye'de çok iyi Müslümanların olduğunu belirtti. Toure, "Cami ve tuvalet temizliği yapıyorum. Türkiye maşallah Müslüman, hiç problem yaşamadım. Sıkıntı yok. Türkiye'de çok iyi adamlar, çok güzel Müslümanlar var. Güne'de dil öğretmeniydim. 9 tane dil biliyorum. İngilizce, Fransızca hepsi var. Eskişehir'de oturuyorum 11 senedir. İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de yaşadım. Her yatsı namazından sonra da 2 saat spor yapıyorum. Boks, koşu, barfiks hepsini yapıyorum, top oynuyorum. Ailem burada, kardeşlerim burada. O zamanlar Afrika çok problemliydi. Diktatörlük, savaş çok kötüydü" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan çok iyi adam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslümanlara yardım ettiğini ve çok iyi bir lider olduğunu söyleyen Gineli Öğretmen Toure, "Recep Tayyip Erdoğan'ın kafası çok iyi. Adam çalışıyor. Adam çok iyi adam. Erdoğan çok iyi adam. Maşallah. Çok çalışıyor ve çok iyi Müslüman. Kafa var çok iyi adam. Müslümanlara çok yardımı oluyor. Adam iyi Müslüman, orijinal bir Müslüman" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kolo Toure, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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