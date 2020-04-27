Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

(Özel) Yola dikkatsiz çıkan yaya araca çarptı

Mecidiyeköy'de kaldırımda yürüyen vatandaş dengesini kaybedince seyir halinde olan otomobile çarptı.

27.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:21
(Özel) Yola dikkatsiz çıkan yaya araca çarptı
Mecidiyeköy'de kaldırımda yürüyen vatandaş dengesini kaybedince seyir halinde olan otomobile çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, hafif şekilde yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz 11 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımdan yürüyen Oğuzhan Karabulut, bir anda dengesini kaybetti. Karabulut yere düşeceği esnada Mustafa Yıldırım idaresindeki 34 BYD 666 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Karabulut hafif şekilde yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yaya araca çarptı"

Kazayı gören Feyzi Er, "Ben gelirken yaya yürüyordu. Araba geliyordu ve yaya aracın önüne atladı. Yaya arabaya çarpınca araç ileride durdu. Yaya galiba sarhoştu sonra araba devam etti. Oradaki arkadaşlarda ambulansa haber verdiler. Sonra da trafik polisleri geldi, yayayı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Yaya araca çarptı, yaya alkollüydü 19-20 yaşlarında bir gençti" dedi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››3. Sayfa››(Özel) Yola dikkatsiz çıkan yaya araca çarptı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:27: Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar - Haberler 02:27: Android 11 Güncellemesi Gizliliği Zirveye Çıkarabilir - Haberler 02:06: Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada - Haberler 01:53: Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı - Haberler 01:52: Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 00:11: Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı - Haberler 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti